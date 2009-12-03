Україна сподівається на посилення співпраці з Європарламентом

Київ. 3 грудня. УНІАН. Україна розраховує на посилення співпраці з Європейським парламентом у питанні євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу представник України при Європейському Союзі Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ.

«Ми розраховуємо на те, що зараз буде посилюватися робота з Європарламентом», - сказав він.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ вважає, що передусім співпрацювати з Європейським парламентом мають народні депутати України, і через його інструментарій ставити питання про перспективи України перед Європейською Комісією. Він висловив сподівання, що Верховна Рада це усвідомить і одразу після президентських виборів буде цим займатися.

«Ми можемо говорити про те, що Україна може ставити питання про більш глибокі відносини», - сказав він.

За словами А.ВЕСЕЛОВСЬКОГО, Європарламент є тією інституцією, яка краще за інших розуміє, що Україна повинна мати перспективу членства в Європейському Союзі. При цьому він зазначив, що Європейський парламент формує бюджет і таким чином може впливати на Європейську комісію.