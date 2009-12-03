Газпром та ENI підписали меморандум про ”Південний потік”

Москва. 3 грудня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і генеральний керівник концерну ENI Паоло СКАРОНІ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо проекту «Південний потік».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», меморандум фіксує, що «Газпром» і ENI підтримують приєднання французької компанії Electricite de France (EDF) до проекту «Південний потік».

Сторони домовилися найближчим часом пропрацювати основні умови участі EDF у проекті, що передбачає входження компанії до складу акціонерів «South Stream AG», створеної «Газпромом» і ENI на паритетній основі.

«Даний Меморандум підписано на розвиток досягнутих минулого тижня домовленостей між «Газпромом» і EDF. Він демонструє прагнення російських й італійських партнерів з реалізації «Південного потоку» до співпраці з французькими колегами під час будівництва масштабного транснаціонального газопроводу», – сказав О.МІЛЛЕР.

За його словами, МІЛЛЕР EDF одержить 10% акцій у морській частині проекту «Південний потік».

Довідка УНІАН. Проект ”Південний потік” створюється для диверсифікації постачань російського природного газу до Європи і знижень залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст ”Газпром” й італійський концерн ENI. Проект передбачає прокладення підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції ”Берегова” в Краснодарському краї до болгарського узбережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.

На сьогодні Росія погодила будівництво газопроводу «Південний потік» з усіма партнерами - Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією і Словенією.

23 червня 2007 року ВАТ «Газпром» і концерн ENI підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації проекту «Південний потік». Меморандум визначає напрями співпраці двох компаній у сфері проектування, фінансування, будівництва й управління «Південним потоком».

18 січня 2008 року в Швейцарії була зареєстрована Компанія спеціального призначення South Stream AG. Засновниками компанії на паритетній основі виступили «Газпром» і ENI.

15 травня 2009 року «Газпром» і ENI підписали друге Доповнення до Меморандуму про взаєморозуміння між ВАТ «Газпром» і ENI від 23 червня 2007 року про подальші кроки з реалізації проекту «Південний потік». Доповнення передбачає збільшення продуктивності морської ділянки газопроводу «Південний потік» з 31 до 63 млрд. куб. м на рік, а також регулює питання маркетингу газу в рамках проекту.

27 листопада 2009 року «Газпром» і EDF підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає можливість входження EDF в проект будівництва морської ділянки газопроводу «Південний потік».