Порошенко запросив свого данського колегу відвідати Україну

Київ. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО запросив міністр закордонних справ Данії Пера Стіга МЬОЛЛЕРА відвідати Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сьогодні в рамках перебування у Брюсселі для участі у засіданні Комісії Україна-НАТО П.ПОРОШЕНКО провів зустріч міністром закордонних справ Данії П.МЬОЛЛЕРОМ.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, зокрема щодо активізації політичного діалогу між Україною і Данією, поглиблення двосторонньої співпраці в торговельно-економічній та безпековій сферах.

Данська сторона висловила підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

За підсумками розмови П.ПОРОШЕНКО запросив П.МЬОЛЛЕРА відвідати Україну в зручний для нього час, на що було отримано згоду.

Крім того, П.ПОРОШЕНКО у Брюсселі провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Лоренсом КЕННОНОМ.

Під час розмови із Л.КЕННОНОМ П.ПОРОШЕНКО акцентував увагу на прогресі щодо реалізації «дорожньої карти» двосторонніх відносин на 2009-2010 р.р. Також було висловлено переконання щодо необхідності укладення угоди про лібералізацію візового режиму між Україною та Канадою. Водночас окрему увагу було приділено питанню створення зони вільної торгівлі між двома країнами.

Зі свого боку, канадська сторона підтвердила підтримку зусиль України, спрямованих на реалізацію євроатлантичних прагнень.