ПДЧ не є передумовою для набуття членства в НАТО

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що План дій щодо членства (ПДЧ) не є обов’язковою умовою для набуття членства в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання Комітету Україна-НАТО.

«ПДЧ не є обов’язковою умовою для набуття членства в НАТО», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що досить багато країн стали членами Північноатлантичного Альянсу без ПДЧ, а сам ПДЧ, за словами міністра, є скоріше бюрократичною формальністю.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО ухвалив принципове рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов. В кінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій щодо членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його Україні.