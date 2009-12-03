Україна може вступити до НАТО за рік-два

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що термін вступу в НАТО залежить тільки від України і може становити 1-2 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після закінчення засідання Комітету Україна-НАТО.

«Я вважаю, що це можна зробити за рік, за два, якщо є політична воля, якщо є бажання суспільства, якщо є суспільна підтримка політиків, які цим займаються, якщо є зрозуміла і правильна інформаційна політика, тоді ми можемо зробити дуже багато», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Разом з тим міністр відзначив, що вступ до НАТО не має бути самоціллю, а метою для України повинні бути проведення реформ, посилення безпеки країни, і поліпшення рівня життя людей.

П.ПОРОШЕНКО наголосив, що в питанні приєднання України до НАТО м`яч перебуває на українському боці. «Це залежить навіть не від Києва, а від усієї України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО ухвалив принципове рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов. Наприкінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій щодо членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його Україні.