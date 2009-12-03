Збільшення участі України в Афганістані покращить її імідж

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що збільшення участі України в Афганістані сприятиме покращенню іміджу країни в світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.

“Позиція набуття бойового досвіду, позиція підвищення авторитету є абсолютно необхідною”, - сказав міністр.

При цьому П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Україна не може дозволяти собі розмовляти з собою мовою вимог: “ви збільшуєте контингент, а ми вам щось дамо”.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Рада національної безпеки та оборони України вирішила збільшити контингент українських миротворців в Афганістані з 10 до 30 осіб.