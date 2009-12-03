Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Україна вітає відновлення діалогу Росія-НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО журналістам по завершенню засідання Комітету Україна-НАТО.

“Той факт, що діалог відновлюється, я можу тільки вітати”, - сказав український міністр.

Він наголосив, що сьогодні змінився світ, і для пошуку виходу з будь-якої конфліктної ситуації потрібен діалог.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня після майже річної перерви, викликаної війною в Грузії у серпні 2008 року, буде відновлено засідання Ради Росія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Напередодні сторони заявили про намір підготувати своєрідну “дорожню карту” подальшої співпраці. 1 грудня Посол Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН заявив про те, що засідання Ради може бути зірвано через блокування канадською делегацією ряду документів, разом з тим, представники НАТО висловлюють сподівання, що засідання буде результативним.