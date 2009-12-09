Тимошенко пообіцяла Бузеку провести чесні вибори

Київ. 9 грудня. УНІАН. Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила Президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА, що уряд докладе усіх зусиль для того, щоб президентська кампанія в Україні була чесною і прозорою та відповідала європейським стандартам.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час зустрічі з Є.БУЗЕКОМ, яка відбулася сьогодні в Бонні у рамках робочого візиту прем’єра до Німеччини.

Під час зустрічі Президент Європарламенту запевнив Ю.ТИМОШЕНКО у підтримці дій уряду України на шляху політичної та економічної інтеграції до Європейського Союзу. Звертаючись до прем’єр-міністра України, Президент Європарламенту заявив: «Важкі часи потребують cильних лідерів. Ви маєте всі можливості, щоб вести України до ЄС».

Є.БУЗЕК також запросив Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Європарламент найближчим часом.

У свою чергу глава українського уряду підкреслила незмінність курсу України до ЄС. Прем’єр-міністр звернула увагу на зростаючу роль Європарламенту в ЄС, зокрема в інформуванні щодо стратегії у сфері економічної інтеграції та енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з робочим візитом у Федеративній Республіці Німеччина. В ході візиту прем’єр-міністр зустрілася з Президентом Європейської Народної Партії (ЄНП) Вільфредом МАРТЕНСОМ. Ю.ТИМОШЕНКО також візьме участь у Першій пленарній сесії Конгресу ЄНП.