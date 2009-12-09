Ульянченко зустрілась з Президентом ЄНП

Київ. 9 грудня. УНІАН. Голова політичної ради “Нашої України”, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО та голова центрального виконкому “НУ” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зустрілися з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, зустріч відбулася в рамках статутного з’їзду ЄНП, який що проходить 9-10 грудня у Бонні (Німеччина). Також на зустрічі був присутній заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК. Під час зустрічі йшлося про хід президентської виборчої кампанії в Україні та обговорювалося майбутнє партії “Наша Україна”.

Керівництво партії проінформувало В.МАРТЕНСА про те, що на сьогодні “Наша Україна” проаналізувала і відновила роботу всіх своїх місцевих осередків і готується до місцевих та парламентських виборів, оскільки всі кандидати у президенти заявили про розпуск парламенту одразу після президентської кампанії.

“У “Нашої України” зрозуміла та чітка ідеологія, і партія не приховує свою позицію з усіх ключових питань, зокрема з питань енергозабезпечення, євроінтеграції, мови”, - зауважила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона підкреслила, що будь-яка європейська партія повинна не приховувати свою позицію, а демонструвати її відкрито.

Під час зустрічі В.УЛЬЯНЧЕНКО також зазначила, що на сьогодні зарано прогнозувати результати президентських виборів в Україні, оскільки зараз спостерігається перелом у кампанії й зростання рейтингу чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА.

“Саме навколо чинного Президента і кандидата в президенти ЮЩЕНКА згуртовується той електорат, який хоче зберегти в Україні свободу та кому дорога демократія”, - сказала вона.

Також голова політради “Нашої України” вважає, що ті кандидати в президенти, яким небайдужа доля України і які сповідують європейський курс, мають підтримати В.ЮЩЕНКА. “Позиція чинного Президента чітка: наш дім – це Європа”, - наголосила вона.

Крім того, В.УЛЬЯНЧЕНКО та Р.РЕЗСМЕРТНИЙ передали від голови партії В.ЮЩЕНКА вітання В.МАРТЕНСУ і висловили впевненість, що його буде переобрано президентом ЄНП.

У свою чергу, президент Європейської народної партії висловив переконання, що Україна не зверне з демократичного шляху та збереже свою свободу, демократію і рух до європейської сім’ї.

В ході зустрічі Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зауважив, що “Наша Україна” відродила активну діяльність, і налаштована на високий результат на найближчих виборах. Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ підкреслив, що співпраця “Нашої України” з Європейською народною партією дуже важлива у контексті євроінтеграції України.

*** Європейська народна партія (European People`s Party) - найбільша загальноєвропейська партія, до якої входять правоцентристські партії з 37 країн Європи. ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу, зокрема, має найбільшу фракцію в Європарламенті.

“Наша Україна” займає статус спостерігача в ЄНП з 2005 року.