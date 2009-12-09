В Росії бачать загрозу у ”Східному партнерстві”

Москва. 9 грудня. УНІАН. Програма ЄС «Східне партнерство» впроваджується для мінімізації впливу Росії на пострадянському просторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова комітету Державної думи Росії у справах СНД Олексій ОСТРОВСЬКИЙ, виступаючи на Форумі європейських і азіатських ЗМІ в Москві.

«Проект «Східне партнерство» став спробою витіснити РФ не лише зі Східної Європи, але й у цілому ослабити наш вплив на інтеграційні процеси на пострадянському просторі та СНД зокрема», - сказав О.ОСТРОВСЬКИЙ.

На його думку, радує лише дезорієнтація авторів програми, що дає можливість припускати, що її реалізація маловірогідна без участі РФ або врахування її інтересів.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилення взаємин зі східними сусідами Євросоюзу, була офіційно започаткована 7 травня цього року на саміті в Празі. Учасниками «Східного партнерства», окрім країн-членів ЄС, є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.