Безсмертний очікує від конгресу ЄНП нового досвіду

Бонн. 9 грудня. УНІАН. Голова Центрального виконкому партії “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ очікує від конгресу Європейської народної партії нового досвіду у розбудові демократії.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН перед початком пленарного засідання конгресу ЄНП у Бонні.

“Наша Україна”, з моменту як ми стали спостерігачами, ми вчимося демократії, вчимося працювати в демократичному середовищі, так як працюють європейські партії, і це багато, це – колосальний досвід”, - сказав він.

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що конгрес є також і місцем обговорення позицій європейських “народників” щодо таких глобальних проблем, як світова фінансова та економічна криза, а також кліматичні зміни.

“Європейська народна партія, як на мене, це свого роду Інтернаціонал, який виробляє певний курс і напрямок розвитку економіки, гуманітарної сфери тощо на партійному рівні. Вони навіть вирішують таку задачу, як поєднати лібералізм в економіці і консерватизм в гуманітарній сфері, що дуже важко”, - сказав голова Центрвиконкому “Нашої України”.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, “Наша Україна” зацікавлена також в досвіді європейських “народників” у проведенні виборів, підготовці спостерігачів, навчанні людей, роботі з молодіжними організаціями.

Крім того, за його словами, багато фондів, що працюють в Україні і реалізують гуманітарні програми, пов’язані з ЄНП.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також наголосив, що неформальне спілкування, яке можливе на таких форумах, є дуже важливим.

“На таких зібраннях вирішується набагато більше, ніж ми думаємо, і більше того, тут вирішується те, що потім освячується на офіційних форумах”, - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Бонні розпочався дводенний конгрес Європейської народної партії. “Наша Україна” є спостерігачем в Європейській народній партії.