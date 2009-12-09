ЄНП закликає демсили України підтримат найсильнішого кандидата...

Бонн. 9 грудня. УНІАН. Європейська народна партія (ЄНП) закликає демократичні сили в Україні перед другим туром виборів Президента підтримати найсильнішого демократичного кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Європейської народної партії для української преси.

«Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України та партнерів ЄНП в Україні консолідуватися та підтримати найбільш демократичного та проєвропейського кандидата, який вийде у другий тур, з метою попередити повернення політичних сил минулого та захистити ідеали помаранчевої революції», - зазначається у заяві.

У документі також відзначається, що сьогодні конгрес ЄНП обговорює майбутнє соціально орієнтованої ринкової економіки.

«Ми високо цінимо компетентне та професійне лідерство прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у подоланні фінансово-економічної кризи», - написано у документі.

У заяві також зазначається, що ЄНП ділиться своїм досвідом щодо побудови соціально орієнтованої ринкової економіки, і переконана в тому, що Україна не лише переживе кризу, але й зросте як сильна економіка, успішно інтегрована у світову економіку.