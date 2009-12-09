У Тимошенко кажуть, що ”Наша Україна” спотворює інформацію про ЄНП

Бонн. 9 грудня. УНІАН. У прес-службі Кабінету міністрів України просять співробітників Секретаріату Президента не спотворювати інформацію, що стосується підтримки прем`єр-міністра Юлії ТІМОШЕНКО з боку Європейської народної партії.

Про це УНІАН заявила прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА.

«Щоб не звучали дивні заяви, я б порадила Роману Петровичу БЕЗСМЕРТНОМУ, Вірі Іванівні УЛЬЯНЧЕНКО, які сьогодні були на Конгресі ЄНП і через декілька хвилин залишили засідання, просто бути присутніми на заході й слухати, як представляли прем`єр-міністра України на Конгресі. Її представили як героя Помаранчевої революції, діючого прем`єр-міністра України і майбутнього Президента», - сказала М.СОРОКА, підкресливши, що такою форму представлення чули всі учасники Конгресу ЄНП.

Вона порадила співробітникам Секретаріату Президента не займатися «інтригами» і не спотворювати інформацію, яку почули всі учасники заходу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив думку, що керівництво ЄНП не підтримує жодного з кандидатів у Президенти України.

Він стверджував, що в БЮТ перекрутили зміст листа президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА, який був зачитаний на Майдані Незалежності у Києві в середині жовтня на з`їзді ВО “Батьківщина”, в якому висловлювалась підтримка на президентських виборах лідеру “Батьківщини” Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, сьогодні, 9 грудня, Європейська народна партія надала українській пресі заяву, в якій закликає демократичні сили в Україні перед другим туром виборів Президента підтримати найсильнішого демократичного кандидата.

«Європейська народна партія закликає всі демократичні сили України і партнерів ЄНП в Україні консолідуватися і підтримати найдемократичнішого і проєвропейського кандидата, який вийде в другий тур, з метою попередити повернення політичних сил минулого і захистити ідеали Помаранчевої революції», - наголошується в заяві.