В Польщі з`ясовують деталі інциденту з біженцями

Варшава. 17 грудня. УНІАН. Президет Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ доручив підпорядкованому йому Бюро національної безпеки (BBN) з‘ясувати деталі інциденту з біженцями, які 15 грудня потягом намагалися виїхати з Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, BBN звернулося до Міністерства внутрішніх справ Польщі та адміністрації, відповідальної за функціонування центрів для біженців, з проханням надати повну інформацію у цій справі.

Крім цього, BBN просить надати актуальну інформацію про кількість біженців у Польщі, умови їхнього перебування у відповідних центрах, а також процедуру надання їм притулку.

За даними бюро, у масовій акції біженців взяли участь 158 громадян Росії та Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня польські прикордонники та поліція затримали близько 250 біженців, які намагалися потягом „Вроцлав-Дрезден” перетнути польсько-німецький кордон, не маючи на це відповідних документів.

Біженці пояснювали свій масовий виїзд бажанням взяти участь у мирній демонстрації у Страсбурзі, аби заявити про складну, на їхню думку, процедуру надання Польщею політичного притулку і жахливі умови утримання.

За даними польських ЗМІ, серед біженців було близько 60 дітей, а також вагітні жінки.

Згідно з польським законодавством, документ, який видається біженцям, що очікують на надання політичного притулку, дозволяє перебування лише на території Польщі.

Польща з кінця 2007 року входить до Шенгенської зони. Учасниками Шенгенської угоди є 28 держав, між якими не існує прикордонного контролю, але діють мобільні групи, що періодично перевірять наявність необхідних документів у подорожуючих.