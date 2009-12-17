НАТО не поступатиметься Росії з принципових питань

Москва. 17 грудня. УНІАН. НАТО готове співробітничати з Російською Федерацією, але без поступок з принципових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

«Ми не готові йти на компроміси з принципових питань», - сказав А.РАСМУССЕН. За його словами, було б нерозумно приховувати певні відмінності в позиціях між Альянсом і РФ. Зокрема, щодо грузинської проблеми і з політики відкритих дверей Альянсу. «З цих питань досі згоди немає», - сказав він.

Він зазначив, що під час його візиту до Москви сторони в доброзичливій атмосфері обмінялися своїми позиціями, чітко сформулювали свої позиції, і дійшли висновку, що, незважаючи на розбіжності в певних галузях, РФ і НАТО повинні зробити наголос на розвитку практичної співпраці в тих питаннях, в яких інтереси співпадають. Він зазначив, що РФ і Альянс бачать глобальні погрози однаково – боротьба з тероризмом, нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьба з піратством тощо.

А.РАСМУССЕН наголосив, що саме тому необхідно розвивати стратегічне партнерство між РФ і НАТО.

«Хочу чітко заявити росіянам, що НАТО не бачить в Росії ворога, НАТО не має жодних «проти» Росії. НАТО вважає своїм основним завданням захист громадян країн - членів Альянсу від тих погроз в галузі безпеки, більшість з яких є важливими погрозами і для Росії», - наголосив А.РАСМУССЕН.