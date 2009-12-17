НАТО планує збільшити контингент в Афганістані

Москва. 17 грудня. УНІАН. НАТО планує збільшити військовий контингент в Афганістані до 120 тисяч військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН повідомив на прес-конференції у Москві.

Він сказав, що в рамках коаліції НАТО ухвалене рішення посилити контингент в Афганістані на 37 тисяч військовослужбовців, з яких 30 тисяч направлять США, і, щонайменше, 7 тисяч - інші країни.

«Згідно з останніми цифрами, 36 різних країн збираються взяти участь у цій роботі і відправити додаткові національні контингенти», - сказав А. Фог РАСМУССЕН.

«Зараз контингент в Афганістані представляє 85 тисяч осіб. Сумарно там буде близько 120 тисяч», - додав він.

А. Фог РАСМУССЕН вважає, що у коаліції НАТО є успіхи в Афганістані, але хотілося б добитися більшого за короткий час. На його думку, після збільшення контингенту «ми побачимо певне прискорення нашої діяльності».

Генсек зазначив, що Альянс розробив ясну стратегію передачі основних функцій з підтримання порядку афганським силам. За його словами, тому НАТО взяло на себе функцію підготовки афганських поліцейських і військових.

Як повідомляв УНІАН, у складі миротворчого персоналу Збройних сил України в міжнародній операції зі сприяння безпеці в Республіці Афганістан беруть участь 10 військовослужбовців – військові медики і штабні офіцери.

За рішенням РНБО України від листопада 2009 року, зважаючи на звернення Організації Об`єднаних Націй, ухвалене рішення про збільшення українського миротворчого персоналу в Афганістані на 20 осіб.