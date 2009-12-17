НАТО пропонує РФ збільшити кількість вертольотів в Афганістані

Москва. 17 грудня. УНІАН. НАТО пропонує РФ збільшити кількість вертольотів у Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН сказав на прес-конференції в Москві.

«Я зустрічався з російськими лідерами і представив до їхньої уваги список заходів, які Росія могла б здійснити для підтримки нашої діяльності в Афганістані. Мені здається, що Росія могла б представити те, що я називаю вертолітним пакетом», - сказав він.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що коаліції Альянсу необхідні додаткові вертолітні потужності. За його словами, на сьогоднішній день в Афганістані експлуатується три російські вертольоти, але афганським військовим їх потрібно більше.

Відповідаючи на питання, скільки необхідно вертольотів, А.РАСМУССЕН сказав, що відповідні підрахунки мають провести військові.

Також, він повідомив, що запропонував керівництву Афганістану провести навчання афганських військових, забезпечити необхідними запчастинами і паливом. За його словами, НАТО зацікавлено, щоб афганські поліцейські та фахівці з боротьби з наркотиками проходили підготовку в РФ.