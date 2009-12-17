Ціна газу для України в першому кварталі становитиме 300-310 дол.

Київ. 17 грудня. УНІАН. «Газпром» прогнозує ціну газу, що імпортується до України, в першому кварталі 2010 року на рівні 300-310 дол. США за тисячу кубічних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор компанії «Газпром збут Україна» Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ під часі Українсько-Російського економічного форуму в Києві.

При цьому, за прогнозами російського монополіста, ставка транзиту газу територією України з 2010 року збільшиться з 1,7 до 2,8-3 дол. за тисячу метрів кубічних на 100 км відстані.

За розрахунками росіян, авансу в обсягу 2 тис. млн. дол., який «Газпром» заплатив за транзит у 2009 році, вистачить ще й на оплату цих послуг у першому кварталі 2010 року.

За словами А.ПОДМИШАЛЬСЬКОГО, прогнозується, що за підсумками 2009 року Україна імпортує трохи більше 26 млрд. кубометрів газу, а на 2010 рік законтрактовано обсяг 33,75 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Газпром збут Україна» зменшила прогноз поставок газу в 2009 році на внутрішній ринок України з 2,2 млрд. куб. м до 1,85 млрд. куб. м. За словами А.ПОДМИШАЛЬСЬКОГО, цей обсяг становитиме 10% від загального споживання газу українськими промпідприємствами.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» - дочірня компанія ВАТ «Газпром», створена для роботи на українському ринку на виконання угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією. Компанія має в своєму розпорядженні діючу ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом.