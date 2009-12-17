Україна отримає гарантії безпеки від ЄС

Київ. 17 грудня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ зазначає, що у тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачена стаття про політичні гарантії безпеки України з боку Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЄЛІСЄЄВ сказав під час виступу на міжнародній конференції у рамках київського безпекового форуму «Світова криза: безпекові наслідки та виклики для ширшої Європи», що проводиться за ініціативи фонду Open Ukraine.

«Ми зараз проводимо активний діалог по Угоді про асоціацію між Україною і ЄС, і вперше у юридичній практиці ЄС ми у текст угоди вставили окрему статтю, яка передбачає по суті політичні гарантії безпеки з боку Європейського Союзу», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

За його словами, йдеться про запровадження політичного механізму консультацій у разі загроз територіальній цілісності, суверенітету і політичній незалежності України.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що Україна також працює з партнерами у НАТО, щоб українські інтереси були враховані у новій стратегічній концепції НАТО. «3 грудня ми офіційно передали генеральному секретарю НАТО наші пропозиції до цієї концепції», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Крім того, за його словами, Україна працює з цього питання зі своїми стратегічними партнерами, зокрема, США.

Він повідомив, що під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до США були обговорені “перші ідеї, у який спосіб ми б могли посилити гарантії безпеки, які були надані Україні у 1994 році у контексті Будапештського меморандуму”.

«Будапештський меморандум - це добре, але б ми хотіли мати Будапештський меморандум+, оскільки для всіх очевидно, що ті гарантії, які були надані, на жаль, не довели своєї ефективності», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ також зазначив, що Україну турбує безпекова ситуація у Європі і світі. «Це особливо турбує Україну, оскільки на сьогодні Україна залишається у вакуумі безпеки: з одного боку, є розширене НАТО, з іншого, Організація Договору про колективну безпеку», - додав він.