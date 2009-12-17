Париж в снігу (фото)

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Ейфелева вежа та парки Парижу закриті через снігопад, який також суттєво ускладнив сьогодні рух транспорту у французькій столиці.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство “Белга”.

Сніг та дощі, що призводили до ожеледиці, випали на всій півночі Франції, але основні складнощі для руху транспорту вони становили в паризькому регіоні, спричинивши багато “пробок” та уповільнення руху транспортних потоків.

Снігова стихія співпала зі страйком персоналу приміських поїздів швидкісної лінії А приміського сполучення (RER), який триває вже тиждень. Ця лінія перетинає Париж та його приміську зону зі сходу на захід, поєднуючи Париж в тому числі з парком атракціонів “Діснейленд”.

Падіння снігу також спричинило сьогодні затримку на дві години посадки та вильоту літаків з паризького аеропорту “Шарль де Голль”. В іншому аеропорту Парижу – Орлі – затримка прильоту літаків становила в середньому 30 хвилин, а відліт відбувався переважно вчасно.