Порошенко поспілкувався зі своїм польским колегою

Київ. 17 грудня. УНІАН. Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили питання міжнародного співробітництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

За повідомленням, 16 грудня відбулося ІІ засідання Ради зовнішньополітичних відомств України та Польщі під головуванням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА та міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава СІКОРСЬКОГО.

У ході засідання ключова увага була зосереджена на актуальних питаннях міжнародного співробітництва, регіональної політики, європейської та євроатлантичної інтеграції, а також двостороннього співробітництва.

У розрізі європейської інтеграції відбувся обмін думками щодо результатів нещодавнього саміту Україна-ЄС та процесу імплементації Лісабонського договору ЄС. Сторони домовилися про посилення взаємодії в контексті переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, зокрема в частині створення Зони вільної торгівлі та започаткування безвізового діалогу. Українська сторона передала на розгляд польської сторони позиційний матеріал стосовно зазначеної проблематики. Домовлено також про проведення у Києві 17 грудня двосторонніх консультацій з питань „Східного партнерства”.

Безпекова проблематика охоплювала питання геополітичної ситуації у світі, євроатлантичної інтеграції України, двостороннього військово-технічного та військового співробітництва. Сторони домовилися про предметну взаємодію щодо імплементації Річних національних програм України з питань набуття членства в НАТО, інформаційно-роз’яснювальної роботи в Україні стосовно євроатлантичної тематики, зміцнення функціональних можливостей Комісії Україна-НАТО. Домовлено також про проведення окремих переговорів експертів з безпекової проблематики та військово-технічного співробітництва.

Сторони також обговорили тематику економічної співпраці, вирішення актуальних проблем в інвестиційній сфері, розширення співробітництва в енергетичній галузі. Констатовано, що, незважаючи на наслідки економічної кризи, обсяг польських інвестицій у 2009 році зріс на 24 %. Серед питань енергетичної безпеки ключова увага була прикута до проблематики постачання газу до Європи, українсько-польської взаємодії у газовій сфері, приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства.

Предметним досягненням стала домовленість про розробку та укладення найближчим часом двосторонньої угоди про співпрацю у сфері допомоги на розвиток. У цьому контексті у І кварталі 2010 року заплановано провести відповідні двосторонні консультації. Польська сторона також поінформувала про реалізацію чисельних проектів польської допомоги для України загальною вартістю у 4 млн. євро на рік.

Сторони детально обговорили питання співпраці в міжнародних організаціях та у багатосторонніх форматах, зокрема Україна - Вишеградська група, України – Веймарський трикутник, ГУАМ-Польща тощо.

Домовлено також про започаткування діяльності Українсько-польського форуму партнерства, який покликаний стати платформою для обговорення питань, пов’язаних з спільною історією та сучасним політично-суспільним розвитком двох держав.

За результатами ІІ засідання Ради керівниками зовнішньополітичних відомств підписано заключне Комюніке.