Генконсульство Польщі у Вінниці відкриється 15 січня

Вінниця. 17 грудня. УНІАН. Відкриття Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці заплановано на 15 січня наступного року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управління з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв`язків з громадськістю Вінницької ОДА.

За повідомленням, на прохання польської сторони ця подія буде приурочена до річниці візиту міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава СІКОРСЬКОГО до Вінницької області, який відвідав регіон 15 січня цього року, а 25 січня 2010 року стане першим днем роботи візової секції консульства.

Сьогодні під час перебування у Вінниці Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКІ, в.о. Генерального консула Анджей СЛОМСЬКИЙ та керівництво області відвідали приміщення, де має розміститись консульство. Сьогодні будівельна готовність приміщення становить 70%, весь обсяг робіт у приміщенні консульства виконується українськими спеціалістами, а матеріали закуповуються саме в області. Вищезазначена дипломатична установа буде розташована на сьомому поверсі ТРК «Магіцентр». Загальна площа орендованого приміщення становить близько 1000 квадратних метрів. У консульстві працюватимуть 4 консули та 1 Генеральний консул. «Консульство Польщі – це не лише «фабрика віз». Це визнання Вінниччини, як важливого партнера у міжнародних відносинах. Партнера, який на сто відсотків виконує свої зобов’язання і надає всю необхідну підтримку, з яким нас пов`язують не тільки культурні традиції, а й поступальний та динамічний соціально-економічний розвиток», - підкреслив Я.КЛЮЧКОВСЬКІ.

У свою чергу голова Вінницької ОДА пообіцяв послу Польщі сприяти тому, щоб робота у новому консульстві була налагоджена на європейському рівні, а для уникнення черг та довгої бюрократичної тяганини планується запровадження системи електронної черги.

На урочисте відкриття нового консульства у Вінниці очікують міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава СІКОРСЬКОГО і Петра ПОРОШЕНКА.