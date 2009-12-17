ЄБРР, ЄК та G8 залучать донорів до чорнобльських проектів

Київ. 17 грудня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейська комісія та країни «Великої вісімки» створили контактну групу, що залучатиме донорів до фінансування чорнобильських проектів у наступному році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це повідомив сьогодні директор Департаменту з питань ядерної безпеки ЄБРР Вінс НОВАК на черговому засіданні робочої групи Спільного комітету «Україна – ЄБРР», що відбулось в МНС під головуванням міністра Володимира ШАНДРИ.

За словами В.НОВАКА, вже відбулося перше засідання цієї групи, а у січні відбудеться наступне, що проходитиме в Україні.

Під час зустрічі обговорювалися питання реалізації проектів Плану заходів «Укриття», зокрема, хід робіт на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) та на будівництві заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ). Окрім того, учасники засідання розглянули питання перереєстрації Проекту ядерної безпеки ЧАЕС, термін дії якого добігає кінця 31 грудня 2009 року.

В.ШАНДРА подякував ЄБРР за неоціненну допомогу, яку банк надає в питаннях реалізації міжнародних проектів на майданчику ЧАЕС.

«Ті 135 мільйонів євро, які банк винайшов можливість профінансувати на проекти ЧАЕС із власних коштів, стали чітким сигналом для донорів щодо наповнення додатковими внесками фонду «Укриття» та рахунку «Ядерна безпека», необхідними для завершення проектів», - наголосив В.ШАНДРА.