Берлусконі вийшов з лікарні і відвідав дантиста

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ вийшов з лікарні після нападу, і одразу звернувся до свого дантиста.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське інформагентство Belga з посиланням на італійське агентство ANSA.

За даними агентства, італійському прем’єр-міністру відновили один з різців верхньої щелепи та провели лікування ще одного зуба, постраждалого під час нападу.

С.БЕРЛУСКОНІ перебував у дантиста протягом трьох годин, після чого повернувся в свою резиденцію Arcore неподалік від Мілану.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня С.БЕРЛУСКОНІ після виступу на мітингу в Мілані був атакований психічно хворим нападником, який вдарив італійського прем’єра мініатюрною копією готичного собору Мілану. В результаті нападу в С.БЕРЛУСКОНІ постраждали два зуби, він отримав перелом носа та поранення верхньої губи.

Бельгійське агентство також повідомляє про те, що в зв’язку з отриманими пораненням С.БЕРЛУСКОНІ очікують у приватній клініці в Гравесано – невеличкому містечку, що знаходиться в італійськомовному кантоні Швейцарії Тессін. Італійський прем’єр вже відвідував цю клініку неподалік від Лугано в 2003 році для проведення операції з естетичної хірургії.