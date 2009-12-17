Європарламент схвалив бюджет-2010

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Європарламент схвалив бюджет Європейського Союзу на 2010 рік.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Бюджет-2010 передбачає зобов’язання щодо асигнувань (зобов’язання на здійснення видатків протягом одного чи кількох років, які потім покриваються конкретними виплачуваними асигнуваннями кожного року – УНІАН) в сумі 141,4 млрд. євро (136,46 млрд. євро в 2009 році) та зобов’язання щодо виплати асигнувань в сумі 122,9 млрд. євро (116,17 млрд. євро в 2009 році).

Ці цифри становлять 1,04% валового національного доходу ЄС.

В ході переговорів з Радою ЄС депутати дійшли рішення не розписувати в бюджеті детально витрати другої частини коштів на реалізацію Європейського плану відновлення економіки в сумі 2,4 млрд. євро. Ці витрати, спрямовані на підтримку проектів в енергетиці та розвитку широкополосного Інтернету в сільській місцевості будуть покриватися за рахунок не витрачених в попередні роки коштів фондів ЄС, в першу чергу сільськогосподарських та адміністративних.

Нинішній бюджет став останнім, схваленим в ЄС за процедурами, встановленими Ніццькою угодою.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня цього року в ЄС набула чинності Лісабонська угода, яка, зокрема, посилює роль Європарламенту при схваленні рішень щодо подальшого розвитку ЄС.