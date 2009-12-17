У Бельгії - рекорд пробок на дорогах через снігопад (фоторепортаж)

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. У Бельгії зареєстровано абсолютний рекорд “пробок” на дорогах через снігопад.

Про це повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ.

За даними дорожніх інформаційних служб, ввечері загальна довжина “пробок” в Бельгії досягла 508 км. При цьому на багатьох автодорогах – ожеледиця, що призводить до аварій та уповільнення руху автотранспорту.

Ускладнено рух поїздів, які слідують із затримкою на 10-15 хвилин. В Брюсселі уповільнився рух міського транспорту: трамваїв та автобусів.

Речник підприємства міського комунального транспорту Брюсселя STIB Жан-П’єр АЛВЕН порекомендував мешканцям та гостя столиці Бельгії намагатися користуватися переважно метро та трамваями, які менше постраждали від рекордних опадів. Він також повідомив, що на цю годину сталося 5 незначних ДТП з автобусами, які отримали невеликі пошкодження. Можливо також і те, що трамваї працюватимуть всю ніч для того, щоб запобігти налипанню мокрого снігу на трамвайні колії.

Ситуація в аеропортах Бельгії в цілому нормальна. Так, в аеропортах Льєжу та Шарлєруа не було скасовано жодного рейсу. Водночас, центральний аеропорт Брюсселя – Завентем – був змушений після 16-00 за місцевим часом (17-00 за Києвом) закрити частину приміщень і перенаправити ряд літаків в аеропорти Льєжу та Шарлєруа. В аеропорту Брюсселя також спостерігалася затримка майже половини рейсів, переважно о другій половині дня. Затримка досягала 1,5 години і більше, в тому числі через необхідність обробки літаків перед зльотом спеціальною речовиною проти обмерзання.

Снігопад розпочався у південних областях Бельгії ввечері 16 грудня, а сьогодні охопив більшу частину країни. В цілому, сніговий покров у Брюсселі сягає 2-3 сантиметрів. Зараз снігопад припинився, водночас синоптики обіцяють ймовірне його поновлення вночі, а також - вірогідність снігопадів у п’ятницю, 18 грудня. Температура вночі сягне мінус 1 градуса на узбережжі Північного моря, трьох градусів морозу у центрі країни та восьми градусів нижче нуля на Південному Сході, в Арденнах.