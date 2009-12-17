ЄС та Канада підписали угоду про ”відкрите небо”

23:13, 17 грудня 2009
Новини ЄС
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Очікують на зростання пасажиропотоку на третину

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. ЄС та Канада підписали угоду про авіаційний транспорт.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Нова угода робить європейсько-канадський ринок одним з найбільш відкритих в світі, і є ключовою у відносинах між ЄС та Канадою”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

Згідно з угодою, всі європейські авіакомпанії зможуть здійснювати прямі рейси до Канади з будь-якого аеропорту Європи. Угода прибирає всі обмеження щодо маршрутів, цін, кількості польотів між Канадою та ЄС. Інші правила авіаційного руху ліберлізовуватимуться поступово паралельно з відкриттям можливостей для інвестицій. Угода також передбачає, що європейські компанії та фізичні особи зможуть вільно вкладати інвестиції в канадські авіалінії і навпаки.

Угода також передбачає взаємне визнання стандартів безпеки.

В 2008 році понад 9 млн. пасажирів здійснили перельоти між ЄС та Канадою. Єврокомісія вважає, що набуття угодою чинності принесе економічні переваги авіаційному ринку в 72 млн. євро в перший рік її дії, 1000 додаткових робочих місць. Крім того, очікується, що додатково 3,5 млн. пасажирів скористаються можливостями угоди про “відкрите небо”.

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