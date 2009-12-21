ЄБРР надає кредит ”Ергопаку” в 7,9 млн. дол.

Київ. 21 грудня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 7,9 млн. дол. США ТОВ «Ергопак» - одному з найбільших українських виробників і дистриб`юторів споживчих господарчо-побутових товарів.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Кошти кредиту будуть використані для розширення асортименту продукції компанії, розширення експортних операцій у Росії, а також розширення можливостей із вторинної переробки матеріалів.

Даний кредит передбачає одноразове погашення без амортизації після закінчення терміну дії.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ергопак» – виробник побутових товарів в Україні. Компанія виготовляє товари під торговими марками «Копейка», «Мелочи жизни» і «Domi». Мажоритарним власником ТОВ «Ергопак» є фонд Emerging Europe Growth Fund (EEGF) – один із трьох фондів, якими управляє компанія Horizon Capital.

Європейський банк реконструкції та розвитку на 1 листопада 2009 р. узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму 4,2 млрд. євро в рамках 194 проектів.