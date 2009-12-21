Янукович вірить, що міжнародні спостерігачі сприятимуть чесності виборі
Лідер опозиції пожалівся Президенту Європарламенту
Київ. 21 грудня. УНІАН. Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що демократичні міжнародні інституції сприятимуть проведенню в Україні чесних, прозорих виборів глави держави і запобігатимуть фальсифікаціям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з президентом Євроарламенту Єжі БУЗЕКОМ сьогодні у Києві.
Лідер Партії регіонів наголосив, що його політична сила дуже занепокоєна тим, що «прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО готується до фальсифікації результатів голосування».
«Ми розуміємо, що в неї немає жодних шансів перемогти. Водночас ми дуже зацікавлені, щоб вибори були чесними, прозорими, демократичними», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.
Він також висловив сподівання, що ці вибори просунуть Україну ще далі вперед на шляху розбудови демократичного суспільства.
«Часу до першого туру залишилося мало. Тому ми хочемо мати в цей період більше зустрічей з нашими гостями – міжнародними спостерігачами і на час виборчої кампанії встановити з ними робочі контакти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до президента Європарламенту.
Він також зауважив, що «опозиція не має можливості застосовувати адміністративний ресурс і вона не застрахована від свавілля влади».
У цьому зв’язку В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу Є.БУЗЕКА на ситуацію, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО є “повністю контрольованим і залежним від прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО”.