72 особи стали жертвами морозів в Польщі
42 особи загинули від переохолодження лише за останні вихідні
Варшава. 21 грудня. УНІАН. Кількість жертв морозу в Польщі зросла з початку грудня до 72 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, лише за останні вихідні в країні від переохолодження померли 42 особи, більшість з яких бездомні та люди, що перебували під впливом алкоголю.
За даними польської влади, центри для утримання бездомних у Польщі переповнені.
Експерти зазначають, що частина бездомних споживає алкоголь для зігрівання організму, який насправді призводить до швидшого його переохолодження.
Крім цього, нетверезих бездомних часто неохоче приймають у центри перебування або взагалі не допускають до приміщень, оскільки це забороняють їх правила.
Поліція закликає поляків звертати увагу на бездомних та п’яних людей на вулиці.