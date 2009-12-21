Ющенко хоче від ЄС європейської перспективи

Київ. 21 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає ЄС найближчим часом узгодити формулювання щодо європейської перспективи України у проекті Угоди про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі у Києві з президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив хід переговорів щодо укладання відповідної угоди. Він наголосив, що на сьогодні вже три чверті «дороги по підготовці угоди пройдено».

«Ми дуже цінуємо, що в політичній частині на 95% проблеми вирішені», - сказав він.

Водночас, глава держави зауважив, що для України і Європейського Союзу чутливим залишається питання формулювання в угоді європейської перспективи України. «Я би просив, щоб у найближчі 2-3 місяці над цією частиною формулювання попрацювали», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підтвердив стратегічний характер відносин для України з Євросоюзом і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці, у тому числі в енергетичній сфері.