У Франції 2 млн. чоловік залишилися без світла

Київ. 21 грудня. УНІАН. Французький оператор електромереж RTE (Reseau de Transport d`Electricite) був змушений відключити електроенергію на 40 відсотках території південно-східного регіону Прованс - Альпи – Лазурний берег, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

У повідомленні оператора сказано, що це було зроблено з метою уникнення масштабнішого відключення електрики.

В результаті відключення, що сталося вдень 21 грудня, більше двох мільйонів жителів регіону (приблизно третина населення) залишилися без світла. Як повідомляє газета La Provence, в багатьох частинах регіону, зокрема в Марселі, не працюють світлофори і затримуються електропоїзди.

У зв`язку з настанням холодів споживання електроенергії у Франції наблизилося до рекордних показників, і RTE не раз звертався до жителів країни з проханням економити електрику.

Коли в регіоні буде відновлено електропостачання, RTE не уточнює.