У Мюнхені поновився процес над Дем`янюком

Київ. 21 грудня. УНІАН. У Мюнхені 21 грудня поновився судовий процес над Джоном (Іваном) ДЕМ’ЯНЮКОМ, раніше відкладений на два тижні через погане самопочуття обвинуваченого, повідомляє Deutschland Rundfunk.

Засідання почалося із заслуховування свідків звинувачення. 87-річний чоловік із Нідерландів описав суду вбивство своїх батьків у концентраційному таборі Собібор і свою втечу з табору.

89-річний І.ДЕМ’ЯНЮК, якого звинувачують у причетності до знищення 27900 в’язнів Собібора, де він служив охоронцем, присутній на засіданні в інвалідному візку. Наголошується, що на початку грудня у І.ДЕМ’ЯНЮКА було діагностовано інфекційне захворювання, що супроводжувалося невеликою температурою, через що він не зміг з`явиться до суду, а сам процес було тимчасово призупинено.

За словами адвоката, його підзахисний вже одужав. Раніше захист не раз указував на похилий вік і поганий стан здоров`я І.ДЕМ’ЯНЮКА, вимагаючи не проводити процес. Проте Конституційний суд прийшов до висновку, що І.ДЕМ’ЯНЮК достатньо здоровий, щоб бути присутнім на засіданнях, передає Лента.ру.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2009 року в Мюнхені почався судовий процес у справі І.ДЕМ’ЯНЮКА, якого звинувачують у причетності до масових вбивств євреїв під час Другої Світової війни. У травні 2009 року він був виданий Німеччині владою США.

Очікується, що процес завершиться в травні 2010 року. За цей час заслуховуватимуть свідчення 23 свідків. Одним зі свідків сторони звинувачення буде уряд Ізраїлю.

Обвинуваченому 89 років. У зв`язку з поганим станом його здоров`я судові засідання продовжуватимуться не більше трьох годин на день.

У 1988 році І.ДЕМ’ЯНЮК був засуджений в Ізраїлі до страти за злочини проти людства, проте в 1993 році звинувачення з нього було знято. Як з`ясувалося, його прийняли за іншу людину. Проте в ході слідства ізраїльська влада зібрала інші докази добровільної співпраці І.ДЕМ’ЯНЮКА з нацистами.

Сам І.ДЕМ’ЯНЮК не згоден із висунутими звинуваченнями. За його словами, з 1942 по 1945 роки він сам був в’язнем концтабору як військовополонений.