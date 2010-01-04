В Польщі зменшено пенсії працівникам комуністичних спецслужб

Варшава. 4 січня. УНІАН. Польща зменшила розмір пенсій колишнім працівникам комуністичних спецслужб та чиновникам, які в 1981 році ввели в країні надзвичайний стан для придушення опозиційного руху „Солідарність”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон, прийнятий в 2009 році, набув чинності з 1 січня.

Зміни стосуються більш як 40 тисяч працівників колишніх комуністичних спецслужб, котрі працювали у Польщі з 1945 по 1990 рік, та 9 членів так званої Військової Ради Національного Зцілення, котра керувала Польщею під час військового стану в 1981-1983 роках.

За даними польських медіа, пенсії членів ВРНЗ, в яку входило найвище керівництво комуністичної Польщі, будуть зменшені до близько 1400 доларів із нинішніх 2800 доларів (по курсу 2,9 злотих за долар).

Колишні працівники спецслужб (чи їх дружини у випадку їх смерті) в середньому отримуватимуть на 350 доларів менше (за неофіційною інформацією, середня пенсія працівника спецслужб становить близько тисячі доларів – УНІАН).

Водночас нині опозиційна партія SLD, створена колишніми польськими комуністами, оскаржила в Конституційному суді зменшення пенсій.

Справа має бути розглянута 13 січня.

Довідка УНІАН. У 38 мільйонній Польщі живе близько 7,5 млн. пенсіонерів та рентистів (особи, які отримають пенсію за померлого чоловіка чи дружину; чи через втрачену працездатність).

Середня пенсія у Польщі - близько 450 доларів, що рівнозначно мінімальній зарплаті в країні в минулому році, а середня зарплата - близько тисячі доларів.

Мінімальна пенсія складає близько 200 доларів.

Незалежний профспілковий рух „Солідарність” привів до повалення комуністичного режиму в Польщі в 1989 році.