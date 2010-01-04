У Хельсінкі вагон поїзда врізався в готель

Київ. 4 січня. УНІАН. У столиці Фінляндії Хельсінкі вагон поїзда Intercity через відмову гальм врізався в будівлю готелю Holiday Inn.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на видання YLE.

Внаслідок пригоди легкі травми отримала одна людина - кондуктор поїзда, який перебував у вагоні, що відчепився.

Інцидент стався вранці в понеділок, 4 січня, під час маневрових робіт. Двоповерховий вагон поїзда вагою в 70 тонн відчепився й почав рухатися за інерцією. Щоб уникнути серйозних пошкоджень, вагон перенаправили на платформу номер 13 залізничної станції в Хельсінкі, яка закінчується бетонною стіною. Огорожа вагон поїзда зупинити не змогла, й він проїхав ще близько десяти метрів, протаранивши стіну розташованого поряд зі станцією готелю Holiday Inn.

Ніхто з постояльців готелю не постраждав, проте будівлі завдано суттєвих пошкоджень. У зв`язку з інцидентом рух через залізничну станцію було призупинено на годину, проте пізніше залізницю вдалося привести в робочий стан, а найбільш постраждалі від аварії колії відкриються до вечора понеділка.