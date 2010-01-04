Більшість українських заробітчан у Польщі - жінки

Варшава. 4 січня. УНІАН. Більшість громадян України, котрі вирушають на заробітки до сусідньої Польщі, є жінками.

Про це свідчить дослідження польських експертів, результати якого наводить РАР.

Згідно з дослідженням, українки в Польщі найчастіше працюють домогосподарками, доглядають старших людей та дітей, викладають іноземні мови (головним чином, англійську), а також працюють сезонними сільськогосподарськими працівниками.

Українки в середньому працюють від восьми до десяти годин на день, заробляючи від 3,5 до 12 дол. за годину.

За даними експертів, нерідко утримання цілої родини в України залежить від доходів українських заробітчан в Польщі.

Експерти зазначають, що жінки з України частіше за чоловіків-співвітчизників мають проблеми із працевлаштуванням, й тому погоджуються на роботу нижче своєї кваліфікації.

Як повідомляв УНІАН, торік мінімальна зарплата в Польщі становила близько 400 дол., а середня - близько 1 тис. В Україні мінімальна зарплата становить близько 90 доларів, а середня - 250 дол.