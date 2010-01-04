Президент Європейської Ради приступив до виконання своїх обов`язків

Брюссель. 4 січня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ приступив до виконання своїх обов’язків.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Сам Президент Європейської Ради заявив, що зараз займатиметься підготовкою засідання Ради, яке має відбутися вже 11 лютого.

“Я ініціював скликання цього засідання Ради для обговорення головної теми – економіки. Ми потребуємо більшого економічного зростання задля фінансування на солідній базі нашої соціальної моделі, збереження Європейського способу життя”, - заявив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2009 року Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на своєму засіданні обрала Г.Ван Ромпоя Президентом Європейської Ради.