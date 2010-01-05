ЄС надав Грузії третій транш макрофінансової допомоги

Київ. 5 січня. УНІАН. Європейський Союз виділив Грузії третій транш у розмірі 4,55 млн. євро, які буде спрямовано на підтримку реформ у фінансовому секторі. Про це РБК повідомили в делегації Євросоюзу в Грузії.

”Третій транш з тих 15 млн. євро, які Євросоюз виділив державному бюджету Грузії в 2007-2010 рр. на реформування державної фінансової системи, було виділено наприкінці 2009 р.”, - говориться в повідомленні.

У делегації ЄС в Грузії зазначили, що перерахування кожного траншу залежить від виконання урядом Грузії раніше узгоджених умов у таких сферах, як складання бюджету, фінансовий облік, реформа казначейства, покращення механізмів внутрішнього і зовнішнього аудиту, державні закупівлі та посилення служби доходів.

Третій транш було перераховано відповідно до підписаного між Євросоюзом і урядом Грузії в 2007 р. фінансового договору. Згідно з цією угодою, в 2009-2010 рр. виділена допомога становитиме 15 млн. євро, ще 1 млн. євро передбачається для додаткової технічної допомоги.

Перший транш у розмірі 5 млн. євро в рамках цього проекту було перераховано в лютому 2008 р., другий - у розмірі 4 млн. євро - було перераховано в грудні 2008 р.