У Великобританії через снігопади закривають аеропорти і школи

В Шотландії закриті автомагістралі

Київ. 5 січня. УНІАН. У Великій Британії через сильні снігопади закриваються аеропорти і школи, повідомляє Бі-Бі-Сі. Сьогодні вранці припиняли роботу аеропорти Манчестера і Ліверпула. Окрім того, по всій країні закриваються школи, подовжуючи учням новорічні вихідні. На північному сході Шотландії через сильний снігопад закрито кілька автомагістралей.

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