Інфляція в зоні євро у грудні зросте до 0,9%

Брюссель. 5 січня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у грудні 2009 року (грудень-2009 до грудня-2008) в зоні євро становитиме 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У листопаді 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 0,5%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,0%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.