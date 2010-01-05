Брюссель. 5 січня. УНІАН. Дефіцит бюджету Бельгії в 2009 році сягне 20 млрд. євро, або 5,89% ВВП країни.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт видання “Le Soir” з посиланням на джерела в бельгійському уряді.

Таким чином, дефіцит бюджету в 2009 році може стати найбільшим з 1993 року, коли він сягнув 7,7% ВВП.

Дефіцит бюджету пояснюється економічною кризою та реалізацією Плану стимулювання економіки, зростанням соціальних витрат та зменшенням податкових надходжень до бюджету.

Офіційні дані уряд Бельгії планує оприлюднити до кінця тижня.