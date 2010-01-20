Україна направить своїх бійців на боротьбу з піратством

Київ. 20 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року «Щодо участі України в операції Європейського Союзу «EU Navfor Atalanta».

Текст указу оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО України.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2009 року РНБО ухвалила рішення про направлення 30 українських бійців спецпідрозділу для участі в операції Європейського Союзу із протидії піратству у районі Африканського Рогу.

Керівник МЗС України Петро ПОРОШЕНКО повідомив, що на першому етапі передбачається участь до 30 осіб, зокрема, представників спецпідрозділу СБУ «Альфа». Водночас, за його словами, розглядається питання про залучення до операції представників спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами П.ПОРОШЕНКА, фінансування участі українських бійців спецпідрозділів відбуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, яких необхідно близько 30 млн. грн. на рік.