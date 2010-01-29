Газпром став монополістом на польському ринку

Київ. 29 січня. УНІАН. Російська компанія ”Газпром” і польська PGNiG остаточно узгодили умови нового довгострокового контракту до 2037 року.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство Dow Jones, ”Газпром” зобов`язався поставляти до Польщі до 10,2 мільярдів кубометрів газу за польськими стандартами щорічно (11 мільярдів кубометрів за російськими стандартами).

Враховуючи, що всього в Польщі споживається 14 мільярдів кубометрів, із яких 30 відсотків країна видобуває самостійно, ”Газпром” став фактично одноосібним експортером газу до Польщі. Про це пише польський портал Parkiet.com. У 2008 році ”Газпром” продав до Польщі понад вісім мільярдів кубометрів.

За даними РІА “Новости”, сторони також узгодили й умови транзиту газу. Тепер ”Газпром” взагалі не повинен буде платити за транспортування газу територією Польщі, проте натомість він знизить ціни на газ для PGNiG.

Газ до Польщі з Росії поставляється за довгостроковими контрактами за договором від 1993 року й поправками від 2003 року. Термін попереднього контракту з Польщею закінчувався в 2022 році. Його було вирішено продовжити на 15 років ще в жовтні 2009 року, проте деталі нового договору відомі не були.

У Польщі ”Газпрому” належить 48 відсотків компанії Europolgaz, оператора місцевої ділянки газопроводу ”Ямал-Європа”. Ще 48 відсотків належало самій PGNiG, а 4 відсотки - приватним інвесторам. У 2009 році ”Газпром” ініціював переговори про збільшення своєї частки в Europolgaz, а в жовтні міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО заявив, що домовленість було досягнуто. Це відкрило шлях до підписання документів про збільшення поставок газу до Польщі.