Росія та Угорщина створили СП для ”Південного потоку”

Москва. 29 січня. УНІАН. Сьогодні в Будапешті (Угорщина) в ході засідання Російсько-угорської міжурядової комісії у присутності Першого заступника Голови Уряду Російської Федерації Віктора ЗУБКОВА і прем`єр-міністра Угорської Республіки Гордона БАЙНАЇ відбулася процедура підписання статутних документів спільної проектної компанії (СПК) “South Stream Hungary Zrt”., що створюється на паритетних засадах ВАТ «Газпром» і MFB - Угорським Банком Розвитку для реалізації проекту «Південний потік» на території Угорської Республіки.

Як повідомили УНІАН, в управлінні інформації «Газпрому», процедура реєстрації компанії починається одночасно з підписанням статутних документів.

До сфери діяльності "South Stream Hungary Zrt." входитиме організація розробки техніко-економічного обгрунтування угорської ділянки «Південного потоку», а також фінансування, будівництво та експлуатація газопроводу на території Угорщини.

«Входження Угорщини в проект «Південний потік» має принципово важливе значення для всіх учасників нашого масштабного спільного почину. Це ще одне свідчення глибокого розуміння нашими партнерами взаємної вигоди від реалізації цього транс`європейського інфраструктурного проекту. Ми не маємо сумнівів, що «Південний потік» стане додатковою гарантією надійності і гнучкості постачань російського газу на європейські ринки», - заявив заступник Голови Правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Сьогоднішнє підписання статутних документів спільного підприємства, яке грає важливу роль в реалізації угорської ділянки «Південного потоку», є результатом конструктивних переговорів наших компаній. Відповідно до цілей і завдань, поставлених угорським урядом перед банком, MFB продовжить виконувати свої обов`язки як партнера «Газпрому» в справі успішного завершення будівництва трубопроводу «Південний потік», проекту, який є значущим для Угорщини і, я вважаю, для всієї Європи», - заявив генеральний директор банку MFB Янош ЕРОШ.

Довідка УНІАН: ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

У лютому 2008 року Росія та Угорщина підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Угорщини до проекту газотранспортної системи «Південний потік».

10 березня 2009 року «Газпром» і MFB підписали Базову угоду про співпрацю з будівництва газопроводу і транзиту природного газу через територію Угорської Республіки в рамках проекту «Південний потік». Документ встановлює принципи співпраці сторін на передінвестиційній і подальших стадіях проекту, а також визначає умови, порядок створення і механізми діяльності СПК.