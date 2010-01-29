Ющенко уповноважив Веселовського підписати Протокол з ЄС

Київ. 29 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив Представника України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі) Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО на підписання Протоколу до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами про Рамкову угоду між Україною та Європейським Співтовариством про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства.

Про це йдеться в указі глави держави, оприлюдненому на його офіційному сайті.