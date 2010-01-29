В Брюсселі відбудеться традиційний брифінг Генерального секретаря НАТО

В ході брифінгу Андерс Фог Расмуссен планує, зокрема, зупинитися на результатах Лондонської конференції щодо Афганістану, а також висловити свої очікування від неформального засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 4-5 лютого в Туреччині.

Дата події: 1 лютого 2010 року. Час початку: 13:15.