ЄС та Норвегія домовилися про подальшу лібералізацію агроринку

Брюссель. 29 січня. УНІАН. ЄС та Норвегія домовилися про подальшу лібералізацію аграрного ринку.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, нинішні домовленості стосуються 20% всього європейського експорту до ЄС за вартістю.

В результаті переговорів, Норвегія та ЄС домовилися частково зняти тарифні обмеження на експорт певних видів сільськогосподарської продукції. Що стосується таких чутливих видів продукції, як м’ясо-молочна продукція, фрукти, овочі та декоративні рослини, то тут передбачається запровадження певних тарифних квот. Крім того, в результаті переговорів сторони домовилися про розширення майже на 60% квоти Норвегії на імпорт сирів з Європи – з 4500 тонн на рік до 7200 тонн, що становить 8-10% усього норвезького ринку сирів.

Довідка УНІАН: Угода про Європейську економічну зону від 1992 року дає можливість Норвегії користуватися перевагами зовнішнього ринку ЄС. Разом з тим, продукція сільського господарства та рибальства, згідно з цим документом, були вилучені з вільного обміну.

З 2000 по 2007 роки експорт сільськогосподарської продукції ЄС до Норвегії подвоївся – до 1,6 млрд. євро на рік.