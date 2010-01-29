У січні інфляція в зоні євро зросте
17:23, 29 січня 2010Новини ЄС
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За попередніми даними, до 1,0% проти 0,9% в грудні
Брюссель. 29 січня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у січні 2010 року (січень-2010 до січня-2009) в зоні євро становитиме 1,0%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У грудні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 0,9%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.
До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.
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