У січні інфляція в зоні євро зросте

Брюссель. 29 січня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція у січні 2010 року (січень-2010 до січня-2009) в зоні євро становитиме 1,0%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У грудні 2009 року річна інфляція становила в єврозоні 0,9%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.

До зони євро з січня 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.