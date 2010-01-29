Україна та Молдова почали демаркацію кордонів

Вінниця. 29 січня. УНІАН. Україна і Молдова розпочали демаркацію центральної ділянки українсько-молдовського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулась урочиста церемонія встановлення першого проміжного прикордонного знаку на центральній (придністровській) ділянці українсько-молдовського кордону (делімітаційна точка №194, с. Велика Кісниця, Ямпільский район Вінницька обл.).

Церемонія відбулась за участю міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА, міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Юрія ЛЯНКЕ, а також представника місії Європейської комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова (EUBAM), а також представники місцевих органів влади.

«452 кілометри центральної ділянки українсько-молдовського кордону 9 років чекали делімітації. Це є визначною подією історії українсько-молдовських відносин», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Також важливість сьогоднішньої події відзначив і міністр закордонних справ Республіки Молдова.

«Демаркація дружнього кордону дає нам можливість чітко відповідати за безпеку держави. Сьогодні важливий історичний день як для нас, так і для України, для нашого двостороннього взаємозв’язку. Я радий, що за такий короткий проміжок часу нам вдалось розпочати цей важливий процес», - сказав Ю.ЛЯНКЕ.