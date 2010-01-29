У грудні безробіття в ЄС зростало

Брюссель. 29 січня. УНІАН. У грудні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 10,0%, проти 9,9% у листопаді 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у грудні зріс до 9,6% проти 9,5% у листопаді-2009.

У грудні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (4,0%) та Австрії (5,4%).

Найвищий рівень безробіття у грудні-2009 спостерігався в Латвії (22,8%) та Іспанії (19,5%).

За даними Євростату, загалом у грудні не мали роботи 15,763 млн. осіб в єврозоні та 23,012 млн. – в ЄС-27.

У грудні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 8,2%, в ЄС-27 – 7,6%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.